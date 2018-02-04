Япония нашла способ добиться прогресса по южным Курилам

СМИ: Япония представит РФ план модернизации инфраструктуры Владивостока

Правительство Японии намерено предложить России план модернизации городской инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий, включающий в том числе налаживание движения транспорта, обустройство туристических объектов и районов вокруг железнодорожных станций. Как сообщила в воскресенье газета Nikkei, этот план подготовлен в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае и в скором времени будет передан российской стороне.

Сделать такое предложение Токио решил в рамках плана экономического сотрудничества двух стран из восьми пунктов, а также на основе договоренностей, достигнутых во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. Японская сторона, как отмечают местные СМИ, благодаря реализации плана экономического сотрудничества хочет способствовать созданию более благосклонной позиции России по продвижению переговоров о южных Курильских островах, принадлежность которых оспаривает Токио.

Предложение, которое готовит Япония, предполагает создание туристических объектов, модернизацию и обустройство районов, прилегающих к железнодорожным станциям города, а также внедрение системы автоматического регулирования работы светофоров на основе данных о количестве автомобилей на дорогах. Кроме того, Токио хочет предложить ремонт старых канализационных труб без проведения земельных работ и создание мусоросжигательных мощностей по японскому образцу, позволяющих сократить вредные выбросы в атмосферу. Вместе с тем пожелания российской стороны также будут учтены при выработке окончательной версии проекта.

Похожий модельный проект японской стороны предлагается для реализации и в Воронеже.

Часть финансирования предоставит JBIC

Часть средств для финансирования проекта, как предполагается, будет предоставлено по линии Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Японские государственные учреждения, в том числе министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, обратятся к японским компаниям с просьбой принять участие в проекте.

В прошлом году японское архитектурное бюро Nikken Sekkei уже представило так называемый мастер-план для Владивостока, подразумевающий модернизацию городской инфраструктуры. Как рассказали в компании ТАСС накануне Восточного экономического форума в прошлом году, он предполагает создание возможностей для развития туризма и инновационных промышленных отраслей. В частности, предложение японского бюро предполагает такие стратегические преобразования как модернизацию центральных улиц города и прибрежной зоны Владивостока, создание новых индустриальных зон и бизнес-центров и развитие сети общественного транспорта.

РФ и Япония поддерживают в последние годы интенсивный диалог на всех уровнях, включая регулярные встречи лидеров двух стран. Основой для развития экономического сотрудничества между Россией и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером в мае 2016 года.

Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов. Россия и Япония ведут также консультации по выработке конкретных проектов хозяйственного сотрудничества на южной части Курил.