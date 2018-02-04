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Трампа расстроили разговоры о России
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Трампа расстроили разговоры только о «России, России, России» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что за разговорами о России не замечают роста зарплат американцев.
Трамп отметил в Twitter, что «никто не говорит» о росте зарплат или рабочих местах в США.
«Только Россия, Россия, Россия», — выразил он свое возмущение, в очередной раз заявив, что «не было выявлено никакого сговора» его окружения с Москвой.
Напомним, был опубликован документ, в котором комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обвинил сотрудников ФБР и минюста в неправомерном уклонении от расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы.
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