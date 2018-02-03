Немецкий депутат поставил на место Климкина в санкционном вопросе

Депутаты делегации из Северной Рейн-Вестфалии, Берлина и Бранденбурга не скрывают, что намерены обсудить с властями полуострова возможности отмены санкционного режима. Также политики отметили, что Киев пересмотрит свою позицию по Крыму.

«Немецкие фирмы в первую очередь ориентируются на свои экономические интересы, и они должны сами решать работать ли им в Крыму. Санкции никогда не приносили результат, и мы относимся к ним крайне критично», По словам депутат немецкие компании вправе сами решать, работать ли им в Крыму, ориентируясь на собственные экономические интересы.

— сказал Уве Бронзон.

Он подчеркнул, что от санкций страдает простое население, а не политики.