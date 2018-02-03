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Лондон пообещал российским олигархам «тяжёлую жизнь»
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Замглавы МВД Великобритании пообещал владельцам многомиллионых активов «тяжёлую жизнь» 

RT на русском 16 часов назад
Фото: Reuters
Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев многомилионных активов, в частности, из России о том, что Лондон в ближайшее время может потребовать объяснений по поводу происхождения находящихся в их распоряжении средств. Об этом сообщает The Times. Отмечается, что в конце января в Великобритании вступил в силу закон, который наделяет власти страны полномочиями требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний в случае возникновения вопросов относительно происхождения их средств.
«Когда мы доберемся до вас, … до ваших активов, мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжёлых условиях», — заявил Уоллес.
Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».
RT на русском: последние новости
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