«Глубоко разочарованы»: МИД отреагировал на доктрину США

«Глубоко разочарованы»: МИД увидел в доктрине США клише и лицемерие

Российский МИД считает, что новая американская ядерная доктрина несет конфронтационный заряд и имеет антироссийскую направленность, об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Содержание новой ядерной доктрины, обнародованной в США 2 февраля, вызвало у нас глубокое разочарование, — говорится в сообщении.

В доктрине содержится обоснование курса на масштабное наращивание ядерных вооружений, содержатся ссылки на «проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках».

«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях»», — говорится в документе.

В доктрине также отмечается намерение осуществлять сдерживание России с помощью совокупного потенциала ядерных сил всех членов НАТО

В Москве отмечают, что этот документ содержит массу антироссийских клише и безосновательных обвинений, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел. При этом Россию обвиняют в том, что она отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений. И это несмотря на то, что Россия неоднократно доказывала приверженность международным договоренностям и демонстрировала открытость к обсуждению любых связанных с ними вопросов.