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«Глубоко разочарованы»: МИД отреагировал на доктрину США
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«Глубоко разочарованы»: МИД увидел в доктрине США клише и лицемерие 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский МИД считает, что новая американская ядерная доктрина несет конфронтационный заряд и имеет антироссийскую направленность, об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Содержание новой ядерной доктрины, обнародованной в США 2 февраля, вызвало у нас глубокое разочарование, — говорится в сообщении.
В доктрине содержится обоснование курса на масштабное наращивание ядерных вооружений, содержатся ссылки на «проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках».
«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях»», — говорится в документе.
В доктрине также отмечается намерение осуществлять сдерживание России с помощью совокупного потенциала ядерных сил всех членов НАТО.
В Москве отмечают, что этот документ содержит массу антироссийских клише и безосновательных обвинений, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел. При этом Россию обвиняют в том, что она отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений. И это несмотря на то, что Россия неоднократно доказывала приверженность международным договоренностям и демонстрировала открытость к обсуждению любых связанных с ними вопросов.
«C учетом изложенного лицемерными выглядят содержащиеся в доктрине пассажи о заинтересованности Вашингтона в «стабильных отношениях» с нами и настрое на конструктивную работу в интересах снижения соответствующих рисков», — говорится в документе.
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