«Я дал согласие». Объявился спонсор кампании Собчак

Владелец Forbes назвал себя одним из спонсоров кампании Собчак

По словам Федотова, он знает Собчак уже много лет, поскольку она является главным редактором журнала L'Officiel в России (также входит в ACMG).

«Ксения — смелая и дерзкая, яркая, молодая и умная, и я уверен, что в стране есть место для политиков нового типа», — сказал президент ACMG.

Федотов рассказал, что Собчак еще в августе сообщила ему о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки.

«Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 000 подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — сказал Федотов.

Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России в середине октября. Ее официальный представитель Ксения Чудинова сообщила, что спонсоры готовы выделить на избирательную кампанию Собчак 140 млн руб.

В январе Собчак говорила, что основными спонсорами ее кампании являются пять человек. Она не стала называть их имена, отметив, что после регистрации они, возможно, сами себя раскроют.