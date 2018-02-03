Зюганов рассказал, как вывести РФ из кризиса

Зюганов рассказал, как вывести Россию из кризиса

"Из нынешнего кризиса есть два выхода. Первый: российское руководство понимает, что происходит, извиняется перед страной и принимает левоцентристский курс, который в свое время проводило правительство Примакова — Маслюкова — Геращенко. Если же этого не происходит, есть еще один выход: прийти на выборы и бюллетенем исправить ситуацию", — сказал лидер КПРФ, слова которого приводит пресс-служба партии. Для вывода страны из кризиса российскому правительству необходимо придерживаться левоцентристского курса, который проводил кабинет под руководством Евгения Примакова , заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов , выступая на митинге "За социальную справедливость", который прошёл в субботу в Москве.

По данным столичного главного управления МВД РФ, в акции левых сил на Суворовской площади приняли участие около тысячи человек.