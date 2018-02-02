«Займитесь нищетой»: Украине ответили на новые угрозы РФ

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Украине посоветовали заняться выводом народа из нищеты 

Рамблер 37 минут назад
Фото: AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди посоветовала властям Украины начать заниматься экономикой своей страны и выводом народа из нищеты, передают "Известия".
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Таким образом сенатор от Крыма прокомментировала угрозы главы украинского МИД Павла Климкина в адрес немецких компаний, работающих в Крыму.
«Украинской власти вместо того, чтобы «разрабатывать меры против работающих в Крыму немецких компаний», необходимо наконец попробовать использовать свой «широкий выбор правовых механизмов» и начать заниматься экономикой и выходом из нищеты народа Украины, более 60% населения которой, по данным ООН, находятся за чертой бедности», — сказала Ковитиди.
Сенатор добавила, что угрозы украинского министра вызывают лишь улыбку.
Ранее Павел Климкин заявил, что власти Украины намерены принять меры против работающих в Крыму немецких компаний. Климкин отметил, что в их распоряжении «есть широкий выбор правовых механизмов», из которых они выбирают правильный.
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