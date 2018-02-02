«Займитесь нищетой»: Украине ответили на новые угрозы РФ

Украине посоветовали заняться выводом народа из нищеты

Таким образом сенатор от Крыма прокомментировала угрозы главы украинского МИД Павла Климкина в адрес немецких компаний, работающих в Крыму.

«Украинской власти вместо того, чтобы «разрабатывать меры против работающих в Крыму немецких компаний», необходимо наконец попробовать использовать свой «широкий выбор правовых механизмов» и начать заниматься экономикой и выходом из нищеты народа Украины, более 60% населения которой, по данным ООН, находятся за чертой бедности», — сказала Ковитиди.

Сенатор добавила, что угрозы украинского министра вызывают лишь улыбку.

Ранее Павел Климкин заявил, что власти Украины намерены принять меры против работающих в Крыму немецких компаний. Климкин отметил, что в их распоряжении «есть широкий выбор правовых механизмов», из которых они выбирают правильный.