Медведев пошутил о землетрясении в Алма-Ате

Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате: «знак божий»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , завершая заседание межправсовета ЕАЭС , пошутил насчет произошедшего землетрясения в Алма-Ате: во время него рассматривалось постановление номер 666 совета министров Белоруссии.

>> Ученые доказали пользу алкоголя "Уважаемые коллеги, мы с вами подписали все документы. Наша сегодняшняя встреча прошла в теплой обстановке, сопровождалась незначительным землетрясением. Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий", — сказал Медведев, закрывая заседание межправсовета.

"Всех поздравлю с завершением работы, до последующих встреч", — завершил он.

Так же премьер пошутил и во время пресс-конференции по итогам заседания.