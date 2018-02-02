Медведев пошутил о землетрясении в Алма-Ате

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, завершая заседание межправсовета ЕАЭС, пошутил насчет произошедшего землетрясения в Алма-Ате: во время него рассматривалось постановление номер 666 совета министров Белоруссии.
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"Уважаемые коллеги, мы с вами подписали все документы. Наша сегодняшняя встреча прошла в теплой обстановке, сопровождалась незначительным землетрясением. Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий", — сказал Медведев, закрывая заседание межправсовета.
"Всех поздравлю с завершением работы, до последующих встреч", — завершил он.
Так же премьер пошутил и во время пресс-конференции по итогам заседания.