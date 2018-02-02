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Обзор зарубежных СМИ: русский язык как «на язык оккупанта»
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Обзор зарубежных СМИ: русский язык как «на язык оккупанта» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Россия окружает США
Россия «укрепляет позиции» у границ США, сообщает Wall Street Journal. Издание отмечает, что инвестиции, дипломатия и поставки военного оборудования странам Карибского региона сделали позиции России здесь наиболее сильными с момента окончания холодной войны. Среди российских партнеров в регионе WSJ называет Кубу, Доминиканскую республику, Гренаду, Гаити, Ямайку, Барбадос и другие страны, между тем как «влияние» России на них профессор Военного колледжа армии США Эван Эллис назвал «стратегическим сообщением США» — «мы тоже можем поиграть с вами на вашем "заднем дворе"».
Баренцево море превращается в свалку
Норвежский ученый Гейр Винг Габриэльсен заявил изданию High North News, что Баренцево море превращается в свалку мусора. По его словам, если в 1980-х годах исследование содержимого желудков местных птиц обнаружило лишь несколько небольших фрагментов пластмассы у трех из них, то исследование 2013 года показало, что таковых не было в желудках трех птиц. Габриэльсен напомнил, что в мировом океане есть пять плавучих мусорных свалок из пластмассы. Баренцево море, по его мнению, может стать местом появления шестой, если ничего с этим не делать.
«Гид по выживанию в России»
Американский канал CBS выпустил «Гид по выживанию на Чемпионате мира по футболу 2018 года». Как рассказал каналу чиновник Минсельхоза России Петр Чекмарев, в ведомстве опасаются «нашествия саранчи» на футбольные поля предстоящим летом. На основании этого опасения, которое, как известно, было одной из «казней египетских» в Библии, канал составил шуточный гид по тому, как иностранцам избежать и всех остальных. Так, туристам рекомендуется привозить воду из своих стран, чтобы не пить российскую, которая может «превратиться в кровь», побриться наголо во избежание вшей, узнать, какие жабы являются ядовитыми, прятать еду и научиться охотиться. Кроме того, иностранцам посоветовали запастись кремом от язв и нарывов и оставить первенцев дома.
Учительницу на Украине обвинили в сепаратизме из-за русского языка
Украинскую учительницу из города Днепр обвинили в сепаратизме за преподавание «на языке оккупанта», сообщает портал «Сегодня». С такими обвинениям выступила ее коллега. Как заявила директор школы №108, конфликт между учителями «давний» и «личный», но замечания она считает справедливыми, так как историю Украины нужно преподавать не на суржике, то есть «смеси» украинского и русского языков, а на «чистом украинском языке».
В США поскандалили из-за Нарышкина
Американские демократы требуют от президента США Дональда Трампа рассказать, как в страну попал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает ABC. На прошлой неделе глава СВР встретился с директором ЦРУ Майком Помпео. Как объяснял посол РФ в США Анатолий Антонов, разведчики обсуждали борьбу с терроризмом. Однако члены Демократической партии заинтересовались, как Нарышкин смог въехать на территорию США, если находится в санкционном списке, присутствие в котором въезд закрывает. Они призвали главу государства «пролить свет» на это.
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