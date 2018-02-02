Собчак обратилась к Мединскому из-за сноса лицея имени Гете в Калининграде

"Кандидат в президенты обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому и прокурору Калининградской области Сергею Хлопушину с просьбой остановить… снос", — говорится в сообщении. В обращении к чиновникам Собчак назвала снос незаконным и призвала "проконтролировать правомерное определение дальнейшей судьбы здания оберлицея и принять меры к его включению в реестр объектов культурного наследия", подчеркивается в сообщении. Во время поездки в Калининград 21 января Собчак вместе с активистами побывала у здания оберлицея на улице Томской, построенного в 1913-1914 годах. Она пообещала местным жителям добиться остановки сноса постройки.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, к сносу трехэтажного здания из красного кирпича, которое находится в частной собственности, владелец приступил в начале января. Общественники обратились к калининградскому губернатору Антону Алиханову через Instagram. Глава региона пообещал разобраться в ситуации, снос временно приостановили и возобновили после разбирательств.

Во время Второй мировой войны в апреле 1945 года у стен лицея шли бои. После войны здание оберлицея имени Гете использовалось как жилой дом, в начале 2000-х годов его признали аварийным, в 2013 году всех жильцов расселили, строение пустовало и разрушалось. В частные руки администрация Калининграда продала его в 2014 году, объект получил статус выявленного объекта культурного наследия, однако собственник заказал встречную экспертизу, которая определила, что здание не является памятником, а значит, не заслуживает охранного статуса.