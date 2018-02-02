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Пентагон обвинил Россию в попытке подорвать НАТО
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Пентагон обвинил Россию в попытке подорвать НАТО 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Россия пытается подорвать сплоченность и возможности НАТО, заявил глава Пентагона Мэттис в ходе встречи с британским коллегой Гэвином Уильямсоном. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности в то время, как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО», — сказал Мэттис.
По итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что стороны «обсудили национальную оборонную стратегию США, вопросы международной безопасности, включая борьбу с „Исламским Государством“ (запрещенная в Россиитеррористическая организация), Афганистан, Северную Корею и Иран».
Как сообщалось 27 января, президент США Дональд Трамп принял решение увеличить оборонный бюджет США в следующем году на 13 процентов, до 719 миллиардов долларов.
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