Ещё
США встревожены ростом влияния РФ в Латинской Америке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США встревожены растущим влиянием России в Латинской Америке 

РИА Новости 1 февраля 2018
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность растущим влиянием России и Китая в Латинской Америке и предостерег страны региона от растущей зависимости.
В четверг госсекретарь начинает недельное турне по странам региона.
"Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделают нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона", — сказал Тиллерсон, выступая в своей альма-матер, Техасском университете в Остине.
Он подчеркнул, что Вашингтон в отличие от России и Китая не ищет "скорой выгоды", а хочет взаимовыгодного партнерства для процветания Западного полушария.
Тиллерсон также отметил, что Китай предлагает Латинской Америке "заманчивый путь развития" за счет использования государственных ресурсов, которые ведут к продолжительной зависимости от Пекина и наносят ущерб производственному сектору этих стран, снижают зарплату трудящихся и ведут к безработице. "В реальности они (КНР) предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости", — сказал госсекретарь.
"Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды", — сказал Тиллерсон.
Планируется, что с 1 по 7 февраля госсекретарь США посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.
РИА Новости: последние новости
Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию на свой день рождения Власти Британии нанесли урон отношениям с Россией, заявила Матвиенко Посольство РФ в Лондоне контактирует с полицией по поводу угроз дипломатам
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России236
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям180
Атомные подлодки РФ дошли до США150
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео437
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение