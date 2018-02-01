РФ выплатила ООН рекордную сумму

Россия перечислила ООН 75 млн долларов в качестве ежегодного взноса в бюджет организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

На данный момент в ООН поступили платежи от 36 стран. Помимо России, 1 февраля свои взносы выплатили Бельгия, Катар и Эстония.

Согласно приведенным в ООН сведениям, платеж в размере 75 млн долларов от России является самым крупным среди всех стран — членов организации. Так, ежегодный взнос Украины в 2018 году составил 2,5 млн долларов.

Ранее в этом году РФ объявила о внесении добровольного взноса в бюджет Контртеррористического управления ООН в размере 2 млн долларов.