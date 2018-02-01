Ещё
РФ выплатила ООН рекордную сумму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ выплатила ООН рекордную сумму 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия перечислила ООН 75 млн долларов в качестве ежегодного взноса в бюджет организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.
>> Россия созвала Совбез ООН
На данный момент в ООН поступили платежи от 36 стран. Помимо России, 1 февраля свои взносы выплатили Бельгия, Катар и Эстония.
Согласно приведенным в ООН сведениям, платеж в размере 75 млн долларов от России является самым крупным среди всех стран — членов организации. Так, ежегодный взнос Украины в 2018 году составил 2,5 млн долларов.
Ранее в этом году РФ объявила о внесении добровольного взноса в бюджет Контртеррористического управления ООН в размере 2 млн долларов.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам повысили пенсии201
Как живет забытый певец Витас116
В СК рассказали о роскошной жизни Белых29
ФСБ задержала звезду «Первого канала»132
Опубликовано видео «попадания» боевиков по Су-2564
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
00:56
Жириновский сплясал в ТЦ Петербурга
Политика
01:39
Лавров: стороны в Донбассе могут договариваться
Политика
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
00:26
Опубликовано видео «попадания» боевиков по Су-25
В мире Ближний Восток
00:56
Сотрудник магазина и посетитель подрались из-за телефона
Происшествия
03:52
Как живет забытый певец Витас
Шоу-бизнес
00:23
Сенсационные факты из личной жизни Александра Абдулова
Шоу-бизнес
07:54
Сафронов обвинил Мазур во лжи
Шоу-бизнес
00:45
«Не связывайся с Бузовой»: фанаты обратились к самому красивому преступнику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение