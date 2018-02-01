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Путин дал совет рабочему «Ростсельмаша»
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Путин дал совет рабочему «Ростсельмаша» по поводу семьи 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о возможностях в плане улучшения жилищных условий после рождения детей на примере одного из рабочих "Ростсельмаша", сообщает РИА "Новости".
"Вы женаты? Нет? Я вам хочу дать хороший совет: девушки у вас такие красивые. Первое. Второе — вы, как только женитесь, нужно сразу заводить ребенка и сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка, а если будет второй и третий — у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6%, потому что все, что выше будет оплачивать государство", — сказал Путин, отвечая одному из рабочих, интересовавшемуся размером процентной ставки по ипотеке и возможности ее субсидирования.
Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему нехватки мест в яслях.
"У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди 272 255. Это было на 1 января", — сказал Путин.
По его словам, есть несоответствие в том, что пособие по уходу за ребенком выплачивается до 1,5 летнего возраста, а детские сады начинают набор только с двух лет. В настоящее время запущена новая программа обеспечения ясельными местами, отметил президент.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где он посетит международный аэропорт "Платов" и осмотрит цеха сборки тракторов "Ростсельмаша" и новый зерноуборочный комбайн "Торум-785".
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