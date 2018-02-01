Путин пошутил о смене профессии

Путин пошутил об уходе в комбайнеры

Глава государства ознакомился с рабочим процессом в цехе сборки тракторов и посмотрел уже собранные машины. Ему показали обучающий симулятор зерноуборочного комбайна. По аналогии с авиасимуляторами, он представляет собой макет кабины машины. На экран выведено компьютерное изображение полевых работ на месте лобового стекла.

Путин сел на место оператора комбайна, «завел» виртуальную машину, следуя инструкциям представителя завода, после чего «приступил к уборке» урожая. Этот тренажер позволяет выполнять имитацию поведения комбайна в разных условиях, может использоваться в сельхозвузах и на самих агропредприятиях.

«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — пошутил президент. Ему также показали работу системы мониторинга, с помощью которой можно в режиме реального времени получать данные с каждой агромашины — размер намолота, количество топлива, характер почвы. Эта система используется менеджерами агропредприятий, инженерами, агрономами и другими работниками.

«И все признают, что такая поддержка окупается для государства», — сказал руководитель совета директоров. Бабкин во время осмотра цеха рассказал Путину об эволюции модельного ряда техники на «Ростсельмаша» с 2011 года. По его словам, сейчас на заводе выпускается 150 наименований модели техники. Принятые правительством меры поддержки он назвал эффективными.

После тракторного цеха Путин отправился в цех сборки комбайнов. Там ему показали новинку «Ростсельмаша» — зерноуборочную машину «Торум 785». Здесь президент пообщался с рабочими предприятия.

Ранее Путин также осмотрел новый ростовский аэропорт «Платов».