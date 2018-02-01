Путин пошутил о смене профессии

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Путин пошутил об уходе в комбайнеры 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, пошутив, что может пойти после мартовских выборов работать комбайнером.
На предприятии его сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин и гендиректор завода Валерий Мальцев, передает ТАСС.
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Глава государства ознакомился с рабочим процессом в цехе сборки тракторов и посмотрел уже собранные машины. Ему показали обучающий симулятор зерноуборочного комбайна. По аналогии с авиасимуляторами, он представляет собой макет кабины машины. На экран выведено компьютерное изображение полевых работ на месте лобового стекла.
Путин сел на место оператора комбайна, «завел» виртуальную машину, следуя инструкциям представителя завода, после чего «приступил к уборке» урожая. Этот тренажер позволяет выполнять имитацию поведения комбайна в разных условиях, может использоваться в сельхозвузах и на самих агропредприятиях.
Ему также показали работу системы мониторинга, с помощью которой можно в режиме реального времени получать данные с каждой агромашины — размер намолота, количество топлива, характер почвы. Эта система используется менеджерами агропредприятий, инженерами, агрономами и другими работниками.
«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — пошутил президент.
Бабкин во время осмотра цеха рассказал Путину об эволюции модельного ряда техники на «Ростсельмаша» с 2011 года. По его словам, сейчас на заводе выпускается 150 наименований модели техники. Принятые правительством меры поддержки он назвал эффективными.
«И все признают, что такая поддержка окупается для государства», — сказал руководитель совета директоров.
После тракторного цеха Путин отправился в цех сборки комбайнов. Там ему показали новинку «Ростсельмаша» — зерноуборочную машину «Торум 785». Здесь президент пообщался с рабочими предприятия.
Ранее Путин также осмотрел новый ростовский аэропорт «Платов».
Президентской избирательной кампании участвуют два самовыдвиженца — депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов и действующий глава государства Владимир Путин, а также 12 представителей партий. Среди них Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Михаил Козлов (Партия социальной защиты), Наталья ЛисицынаРот фронт»), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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