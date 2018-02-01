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Грудинин отказался вступать в КПРФ
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Грудинин отказался вступать в КПРФ 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин заявил, что не планирует вступать в ряды партии.
«У меня абсолютно такие же принципы как у КПРФ, я полностью поддерживаю то, что они делают в Государственной думе, какие законы они вносят. Но я думаю, что я им больше пригожусь, как человек, который пропагандирует эти принципы как беспартийный», — заявил Грудинин, передает «Интерфакс».
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Бизнесмен подчеркнул, что поддерживает возрождение комсомола.
«Я считаю, что молодежная организация обязана возродиться и, слава богу, она возрождается», — сказал Грудинин.
Во вторник кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выдвижение бизнесмена Павла Грудинина в качестве кандидата от КПРФ ведет к расколу партии.
Сейчас участие в избирательной кампании принимают 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.
Непарламентскими партиями выдвинуты Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Ирина Волынец, Станислав Полищук, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Наталья Лисицына, Михаил Козлов. Кандидаты от парламентских партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и бизнесмен Павел Грудинин были освобождены от необходимости сбора подписей и уже прошли регистрацию. Президентские выборы состоятся 18 марта.
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