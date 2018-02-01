МИД предупредил об охоте за россиянами по всему миру

Американские спецслужбы продолжают охотиться за россиянами по всему миру. Об этом говорится в сообщении МИД России

"Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С. В. Лисова и П. Ю. Левашова, в Латвии — Ю. А. Мартышева, в Канаде — Р. Ф. Мансурова, в Греции — А. В. Винника", — рассказали в ведомстве. Министерство подчеркивает, что несмотря на попытки наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, "американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру".

"С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", — добавили в министерстве. В МИДе предупредили, что после экстрадиции в США россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия".

Там посоветовали обратить внимание на страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче. Их перечень есть на сайте Госдепартамента.