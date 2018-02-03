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Немецкие депутаты признали Крым безопаснее Германии
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Немецкие депутаты признали Крым безопаснее Германии 

Lenta.ru 3 февраля 2018
Фото: most. life / Global Look Press
Делегация из Германии посетила Крым и не увидела там нарушений прав человека. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен.
«Люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха», — заявил Сайффен.
При этом он добавил, что чувствует себя на полуострове в большей безопасности, чем на родине. «У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно», — заметил депутат.
Делегация из ФРГ находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии».
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% принявших участие в голосовании высказались за вхождение полуострова в состав России.
Как рассказал ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов, в 2017 году полуостров посетили 60 иностранных делегаций.
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