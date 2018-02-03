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Депутаты ФРГ не испугались угроз Киева из-за Крыма
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Прибывшие в Крым немецкие депутаты не испугались угроз Киева 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон, прибывший в Крым, заявил, что немецкий бизнес сам должен решать, где работать. Депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп сказал, что прибывшую в Крым немецкую делегацию не пугают угрозы украинских властей.
Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель сообщил, что «прилетело девять человек», передает РИА «Новости».
Бекамп сказал, что угрозы Киева депутатов «нисколько не беспокоят», делегация «рассчитывает в будущем посетить Крым еще не раз».
Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон выразил надежду, что «ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем». Он заявил, что депутаты хотят подать «особый сигнал», так как «плодотворное сосуществование с Россией», по их мнению очень важно.
«Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — добавил он.
Бронзон отметил, что политические круги Германии не оказывали давления на немецких парламентариев, решивших посетить Крым.
«Но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии — стоит ли ехать», — сказал Бронзон.
Он подчеркнул, что «санкции никогда не приводили к успеху», депутаты оценивают их «очень критически», считая, что «немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать»
«После этой поездки мы сможем сделать некоторые рекомендации для немецких фирм, как себя вести в Крыму», — добавил Бекамп.
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