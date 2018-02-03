Депутаты ФРГ не испугались угроз Киева из-за Крыма

Прибывшие в Крым немецкие депутаты не испугались угроз Киева

Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон, прибывший в Крым, заявил, что немецкий бизнес сам должен решать, где работать. Депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп сказал, что прибывшую в Крым немецкую делегацию не пугают угрозы украинских властей.

Бекамп сказал, что угрозы Киева депутатов «нисколько не беспокоят», делегация «рассчитывает в будущем посетить Крым еще не раз».

«Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — добавил он. Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон выразил надежду, что «ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем». Он заявил, что депутаты хотят подать «особый сигнал», так как «плодотворное сосуществование с Россией», по их мнению очень важно.

«Но, конечно, происходили дебаты в самой фракции и партии — стоит ли ехать», — сказал Бронзон. Бронзон отметил, что политические круги Германии не оказывали давления на немецких парламентариев, решивших посетить Крым.