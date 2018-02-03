В Госдуме рассказали, что привело немецких депутатов в Крым

Руслан Бальбек. Прибытие делегации из Германии в Крым свидетельствует о желании немецких бизнесменов и политиков сотрудничать с Россией, в том числе и на полуострове, заявил телеканалу RT депутат Госдумы

Парламентарий назвал немецких депутатов "эмиссарами здравого смысла". По его словам, визит в Крым говорит о намерении делегации из Германии "ознакомиться с жизнью полуострова и пообщаться с руководством республики".

Бальбек также подчеркнул неэффективность санкционной политики Евросоюза и отметил, что ее дальнейшее усиление — "слишком болезненный удар даже для такого экономического гиганта, как Германия".

"И пока, что называется, еще держат тормоза, нужно срочно останавливаться и всеми силами пытаться устранить повреждение. Именно это желание залатать пробоину в российско-германских отношениях и привело немецкую делегацию в Крым", — заключил депутат Госдумы.

В субботу на полуостров с официальным визитом прибыла делегация немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. Парламентарии пробудут в Крыму с 3 по 9 февраля.