Ещё
Что привело немецких депутатов в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали, что привело немецких депутатов в Крым 

РИА Новости 3 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Прибытие делегации из Германии в Крым свидетельствует о желании немецких бизнесменов и политиков сотрудничать с Россией, в том числе и на полуострове, заявил телеканалу RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Парламентарий назвал немецких депутатов "эмиссарами здравого смысла". По его словам, визит в Крым говорит о намерении делегации из Германии "ознакомиться с жизнью полуострова и пообщаться с руководством республики".
Бальбек также подчеркнул неэффективность санкционной политики Евросоюза и отметил, что ее дальнейшее усиление — "слишком болезненный удар даже для такого экономического гиганта, как Германия".
"И пока, что называется, еще держат тормоза, нужно срочно останавливаться и всеми силами пытаться устранить повреждение. Именно это желание залатать пробоину в российско-германских отношениях и привело немецкую делегацию в Крым", — заключил депутат Госдумы.
В субботу на полуостров с официальным визитом прибыла делегация немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. Парламентарии пробудут в Крыму с 3 по 9 февраля.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал визит делегации "безответственным вояжем" и отметил, что данная поездка может иметь для депутатов "плачевные правовые последствия".
РИА Новости: последние новости
ЦИК признал недействительными 4,35% подписей за Титова Грудинин предоставил в ЦИК сведения о закрытии иностранных счетов В МИД Украины осудили инцидент у здания союза венгров в Ужгороде
 Ещё 144 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США или Турция? Где боевики взяли ПЗРК338
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян56
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25503
Снегопад века75
Лед упал на людей с крыши дома в Москве16
Видео
00:12
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25
Армия Происшествия
00:23
Сбитый самолет как предлог для эскалации
Ближний Восток Армия
04:09
Собянин разрешил детям не ходить в школы
Новости Москвы Погода
00:19
Мать с малышом сбил канализационный поток в Мурманске
Происшествия
03:38
Топливо в России может подешеветь
Общество
01:09
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян
Политика Вещи
04:02
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик»
Личный счет Статьи
02:08
Синоптики обрадовали москвичей
Общество Новости Москвы
06:49
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Новости Москвы
10:05
В «убийстве» Марьянова подозревают его жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение