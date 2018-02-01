Захарова раскритиковала РБК за «позорную» статью

«Читаю статью Анжелики Басисини о сирийском конгрессе в Сочи — нравится буквально все. Но есть перл отменный: «Из-за конфликта де Мистура не появился на церемонии открытия и на заседаниях… Отсутствие де Мистуры делает результаты конгресса „иллюзорными“, считает старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев…», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала опубликованную в газете РБК статью о том, что спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура якобы не посетил Конгресс нацдиалога Сирии, предложив вырвать страницу с «этим позором» из всего тиража и «наделать бумажных корабликов».

Она назвала написанное журналисткой «абсурдом», подчеркнув, что де Мистура на открытии Конгресса был, а в конце работы Конгресса он выступил с заявлением. В качестве доказательства Захарова прикрепила к посту фото, на которых видно, что де Мистура присутствовал на Конгрессе.

«Наличие слова «диалог» в названии (это тоже может показаться вам странным) неслучайно. Дело в том, что на Женевской площадке общение сирийцев происходит не в формате диалога, а опосредованно — как раз через де Мистуру. Механизм буксует. В помощь Женеве была запущена Астанинская площадка. А после того, как этот дополнительный формат прямого общения сирийцев принес конкретные результаты и стало очевидно, что между сирийской оппозицией и официальным Дамаском возможен диалог без модераторов, как раз и был организован Конгресс. Именно для того, чтобы общение проходило без посредников», — пояснила Захарова. Комментируя неучастие де Мистуры в «заседаниях», представитель МИД напомнила, что «это был конгресс сирийского национального диалога».

«Уважаемая госпожа Басисини, если Вы полагаете состоявшийся Конгресс «идиотией» (а именно так вы его назвали), то являетесь главным ее персонажем. … Как же Вы сели писать статью, если вообще ничего не понимаете не только в нюансах, а в базовых вещах?! То есть ничего абсолютно!» — возмутилась Захарова. Она подчеркнула, что «в заседаниях Конгресса принимали участие сирийцы, а не ооновцы или представители официальных делегаций России, Турции, Ирана, США и тд».

«Хотя, честно говоря, опровергать это ни на практике, ни в теории невозможно, настолько это непрофессионально написано. Что делать редакции? Не знаю, возможно, попросить госпожу Басисини вырвать страницу с этим позором (и так тоже Анжелика назвала Конгресс) из всего тиража и наделать бумажных корабликов?», — сыронизировала в конце Захарова. Она также попросила журналистку не уходить из профессии, а сначала дождаться «опровержения в газете этой … ерунды, а потом уже … как главред скажет».

Напомним, что практически в последний момент спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура действительно принял решение участвовать в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи и приехал в медиацентр. Также де Мистура признал достижения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.