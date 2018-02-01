Путин уволил Гатилова

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Геннадия Гатилова от должности заместителя министра иностранных дел России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Гатилова Геннадия Михайловича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе.
В другом указе уточняется, что Гатилов назначен на должность постпреда России при отделении ООН в Женеве вместо Алексея Бородавкина, который был снят с поста.