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Небензя: РФ не видит оснований для расследований против Ирана
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Небензя: Россия не видит оснований для расследований против Ирана в ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Россия пока не видит оснований для проведения каких-либо расследований на площадке ООН против Ирана, заявил российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя.
"Нет", — ответил он в среду на соответствующий вопрос журналистов.
Дипломат также прокомментировал заявления постпреда США при ООН Никки Хейли, которая, как и другие члены американской администрации, обвиняет Иран в разработке запрещенных ООН ракет. В частности, на днях Хейли продемонстрировала членам СБ ООН образцы ракет, которые, по ее словам, Иран поставляет в Йемен повстанцам-хуситам.
"Мы должны сначала понять, о чем она говорит. Потому что, как я уже сказал, мы слышали туманные разговоры об этом, ничего определенного. Вот что нам нужно увидеть. Как мы можем выносить суждения преждевременно, прежде чем мы узнаем, что это такое", — сказал российский дипломат.
Он также напомнил, что в структуре ООН есть специальный санкционный комитет, который и делает соответствующие выводы.
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