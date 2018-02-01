РФ обеспокоена состоянием дипсобственности в США

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется", — говорится в заявлении дипмиссии.

Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт властями США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.