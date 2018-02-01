РФ обеспокоена состоянием дипсобственности в США

Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт властями США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется", — говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве отмечают, что отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются.
"Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М. Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения — пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р. Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", — подчеркивают в российском посольстве.
Ранее в среду помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил РИА Новости, что местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности.