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На Украине подсчитали убытки от «отказа» от газа РФ
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На Украине подсчитали убытки от несуществующего отказа от российского газа 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Бывший глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб назвал примерную сумму убытков, которые понес Киев от якобы отказа от российского газа. Об этом он написал в Facebook.
По подсчетам Гольдарба, Украина потеряла около миллиарда долларов, переплачивая за российский газ, перекупленный у европейских поставщиков с их наценкой.
Экс-чиновник обвинил президента страны Петра Порошенко в популизме, цитируя его высказывания об "избавлении от газовой иглы России".
Также Гольдарб напомнил, что ранее на сайте "Нафтогаза" был счетчик, отмерявший количество дней, прожитых Украиной без российского газа.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду, что страна сможет сама себя обеспечивать газом через несколько лет.
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