Россия рассказала, кто «убил» инициативу расследования химатак в Сирии

Российское представительство при ООН прокомментировало заявление американских коллег, по словам которых Россия "убила" Совместный механизм расследований химических атак в Сирии (СМР). Напротив, это США "убили" возможность независимого расследования в Сирии, считают российские дипломаты.

"Постоянное представительство США при ООН намеренно опускает тот факт, что именно они последними убили нашу резолюцию в СБ ООН, которая бы расширила и вдохнула новую жизнь в Совместный механизм расследования и сделала бы его независимым, объективным и профессиональным", — говорится в записи российской миссии в Twitter. Ранее американская миссия при ООН сообщила, что США направят 350 тысяч долларов на финансирование Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) и рассчитывает, что он позволит расследовать в том числе химические атаки, поскольку Россия "убила" СМР.

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Российский постпред Василий Небензя пояснял, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.

Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против этого предложения, но готовы прямо сейчас восстановить СМР, заявила тогда в ответ постпред США при ООН Никки Хейли

Международный беспристрастный и независимый механизм ООН учредила 21 декабря 2016 года для сбора свидетельств, которые позволили бы облегчить и ускорить расследование в отношении тех, кто несет ответственность за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию. Механизм базируется в Женеве и насчитывает около 50 человек, в том числе юристов, экспертов и переводчиков.