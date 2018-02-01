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Украина закрыла суды в Крыму
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На Украине объявили о прекращении работы судов в Донбассе и Крыму 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, соответствующее решение от 25 января опубликовано в среду на сайте совета.
"Девятого января 2018 в ВСП поступило представление председателя верховного суда от 2 января 2018 № 1/0/2-18 о прекращении работы судов в автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях… руководствуясь статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", — сказано в тексте.
Совет заявляет, что это решение принято "в связи с мерами по борьбе с терроризмом" на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.
Против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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