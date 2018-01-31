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Путин обсудил сотрудничество с Бельгией
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Путин дал совет Тимченко 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем расширение сотрудничества в работе порта для перевалки СПГ с Ямала. Об этом, как передает РИА «Новости», он сообщил на встрече с представителями экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата».
Президент напомнил, что первый танкер с российским сжиженным газом недавно прибыл в США.
«Ну и все вы хорошо знаете, отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты», — сказал Путин.
«Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся», — ответил президенту владелец инвестиционной группы «Волга груп» Геннадий Тимченко.
Путин сказал, что раз СМИ уже распространили эту информацию, бояться ее озвучивать не стоит.
28 января танкер Gaselys с российским природным сжиженным газом с проекта «Ямал СПГ» прибыл в порт недалеко от Бостона, совершив первую за три года поставку российского СПГ в США. Второй танкер с газом из России должен прибыть в Штаты в следующем месяце.
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