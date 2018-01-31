РФ потребовала доступа к своей госсобственности в США

— цитирует агентство заявление посольства

Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения — пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом «доверяй, но проверяй» (президент Рональд Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять

В документе уточняется, что отказы американских властей впустить в здания российских представителей ничем не мотивируются.