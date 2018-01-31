РФ потребовала доступа к своей госсобственности в США

Посольство России в Вашингтоне выразило обеспокоенность состоянием российской дипломатической собственности и потребовало обеспечить доступ к ней для проверки состояния, сообщило РИА «Новости».
Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется
— цитирует агентство заявление посольства
В документе уточняется, что отказы американских властей впустить в здания российских представителей ничем не мотивируются.
Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения — пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом «доверяй, но проверяй» (президент Рональд Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять
— подчеркнули в российском посольстве
31 января помощник государственного секретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил, что американские правоохранительные органы обеспечивают неприкосновенность закрытых российских дипломатических объектов.
Торговые представительства России в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также генеральное консульство в Сан-Франциско были переданы американской стороне по требованию Госдепа в начале сентября 2017 года в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.
Ранее российский МИД заметил, что американские специальные службы продолжают незаконно проникать на российские объекты в Сан‐Франциско.