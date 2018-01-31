Ещё
«Мести не будет». РФ оставит «кремлевский доклад» без ответа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия оставит «кремлевский доклад» без ответа 

BFM.RU 3 часа назад
Мести не будет. Ранее в СМИ писали, что Россия готовит законопроект, который закрепит понятие вмешательства в суверенитет страны. Журналисты это расценили в качестве ответа на действия США
Российские сенаторы опровергли информацию о том, что готовят ответ на «кремлевский доклад». Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета разрабатывает законопроект, который закрепит понятие вмешательства в суверенитет страны. Участники работы над законопроектом сообщили, что вмешательством планируется назвать «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны».
>> Явлинский назвал «кремлевский список» идиотским
СМИ предположили, что это станет своеобразным ответом Москвы на «кремлевский доклад» Минфина США. Близкий к комиссии Совфеда источник РБК назвал документ «местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду». Однако сенатор Олег Морозов уверяет, что законопроект готовился уже давно.
Олег Морозов, сенатор:
«Ничего не могу вам сказать, не знаю, потому что ничего. Ничего не могу сказать. Никакого ответного закона нет. Это вот какая-то мулька гуляет, я не могу понять, в чем дело. В РБК я написал дословно следующее. Дословно. Никакой связи между «кремлевским докладом» и законом нет. Закон этот разрабатывается с лета, с момента создания комиссии. Никакой связи. Не путайте людей, ради Бога. И я это сказал дословно РБК. Если вы почитаете РБК, там ссылка на Морозова, там есть только одна фраза со ссылкой на Морозова. Морозов сказал, что этот закон разрабатывается с лета. А дальше РБК само приписывает, что это якобы ответ на «кремлевский доклад». Никакого ответа на «кремлевский доклад» нет. Суть законопроекта очень простая — имплементировать в российское законодательство понятие вмешательства во внутренние дела. Дать определение и найти место в законодательстве, где это определение будет фигурировать, как законодательная норма для того, чтобы на нее можно было ссылаться, констатируя те или иные действия наших оппонентов. Вот и вся суть. Никакого отношения к последним событиям это не имеет».
Как ожидается, в феврале комиссия Совфеда по защите госсуверенитета выпустит доклад о подведении итогов своей работы. Там будут перечислены факты, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России, и будет представлен законопроект о закреплении понятия вмешательства в суверенитет.
BFM.RU: последние новости
В Дагестане грядут громкие коррупционные дела? А доклад-то ненастоящий! «Кремлевский список» подменили? Трамп назвал РФ и КНР соперниками, бросающими вызов интересам и ценностям США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инициатива Чубайса резко увеличит задолженность россиян702
«До снегирей уже». Захарова о новом обвинении Украины56
Гордон решила помочь предателю Родченкову350
Путин обсудил сотрудничество с Бельгией26
Украина в тревоге: Германия открыла путь «Северному потоку»61
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
05:11
«Мести не будет». РФ оставит «кремлевский доклад» без ответа
Политика
00:37
Перестрелка с полицией в Петербурге попала на видео
Криминал Происшествия
00:26
Поглотившую военный корабль волну сняли на видео
Катастрофы Происшествия
00:55
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе
Шоу-бизнес
05:40
Трамп не мог остановиться аплодировать себе
В мире
01:58
Гордон решила помочь предателю Родченкову
Шоу-бизнес
01:32
«Действительно удивился»: Собчак о беседе с Путиным
Политика
01:02
«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение