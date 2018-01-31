«Мести не будет». РФ оставит «кремлевский доклад» без ответа

Россия оставит «кремлевский доклад» без ответа

Мести не будет. Ранее в СМИ писали, что Россия готовит законопроект, который закрепит понятие вмешательства в суверенитет страны. Журналисты это расценили в качестве ответа на действия США

Российские сенаторы опровергли информацию о том, что готовят ответ на «кремлевский доклад». Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета разрабатывает законопроект, который закрепит понятие вмешательства в суверенитет страны. Участники работы над законопроектом сообщили, что вмешательством планируется назвать «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны».

СМИ предположили, что это станет своеобразным ответом Москвы на «кремлевский доклад» Минфина США . Близкий к комиссии Совфеда источник РБК назвал документ «местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду». Однако сенатор Олег Морозов уверяет, что законопроект готовился уже давно.

Олег Морозов, сенатор:

«Ничего не могу вам сказать, не знаю, потому что ничего. Ничего не могу сказать. Никакого ответного закона нет. Это вот какая-то мулька гуляет, я не могу понять, в чем дело. В РБК я написал дословно следующее. Дословно. Никакой связи между «кремлевским докладом» и законом нет. Закон этот разрабатывается с лета, с момента создания комиссии. Никакой связи. Не путайте людей, ради Бога. И я это сказал дословно РБК. Если вы почитаете РБК, там ссылка на Морозова, там есть только одна фраза со ссылкой на Морозова. Морозов сказал, что этот закон разрабатывается с лета. А дальше РБК само приписывает, что это якобы ответ на «кремлевский доклад». Никакого ответа на «кремлевский доклад» нет. Суть законопроекта очень простая — имплементировать в российское законодательство понятие вмешательства во внутренние дела. Дать определение и найти место в законодательстве, где это определение будет фигурировать, как законодательная норма для того, чтобы на нее можно было ссылаться, констатируя те или иные действия наших оппонентов. Вот и вся суть. Никакого отношения к последним событиям это не имеет».

Как ожидается, в феврале комиссия Совфеда по защите госсуверенитета выпустит доклад о подведении итогов своей работы. Там будут перечислены факты, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России, и будет представлен законопроект о закреплении понятия вмешательства в суверенитет.