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Путин перенес послание Федеральному собранию
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СМИ сообщили о переносе послания Федеральному собранию 

Ведомости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кремль перенес послание президента Владимира Путина Федеральному собранию на неопределенный срок, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, и два федеральных чиновника.
По неофициальной информации, послание президента собранию планировалось на 6 февраля. Теперь же стало известно о его переносе. По словам источников, новая дата еще не утверждена.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Кремль решил перенести ежегодную речь Путина ближе к дате выборов президента, которые состояться 18 марта. Как уточняет агентство, во время речи Путин перечислит приоритеты своего следующего президентского срока.
Ожидается, что послание президента Федеральному собранию состоится в конце февраля — начале марта — за несколько недель до президентских выборов.
В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента пишет, что новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля.
В конце января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Путин еще не определился со сроками оглашения послания Федеральному собранию.
«Когда президент такое решение примет, мы вас проинформируем», — говорил он.
Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» ранее не исключал, что выступление Путина может состояться 8 февраля, другой отмечал, что послание может быть оглашено и позже в течение февраля.
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