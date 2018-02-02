Путин перенес послание Федеральному собранию

СМИ сообщили о переносе послания Федеральному собранию

Кремль перенес послание президента Владимира Путина Федеральному собранию на неопределенный срок, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, и два федеральных чиновника.

По неофициальной информации, послание президента собранию планировалось на 6 февраля. Теперь же стало известно о его переносе. По словам источников, новая дата еще не утверждена.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Кремль решил перенести ежегодную речь Путина ближе к дате выборов президента, которые состояться 18 марта. Как уточняет агентство, во время речи Путин перечислит приоритеты своего следующего президентского срока.

Ожидается, что послание президента Федеральному собранию состоится в конце февраля — начале марта — за несколько недель до президентских выборов.

В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента пишет, что новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля.

В конце января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Путин еще не определился со сроками оглашения послания Федеральному собранию.

«Когда президент такое решение примет, мы вас проинформируем», — говорил он.