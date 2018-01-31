Песков прокомментировал драку Сванидзе и Шевченко

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно, будут ли вынесены дисциплинарные замечания членам СПЧ Николаю Сванидзе и Максиму Шевченко, которые подрались, обсуждая эпоху правления Иосифа Сталина.
"Я не знаю, будут ли сделаны замечания, — сказал Песков. — В этом контексте я вам скажу только одно: а вы критикуете наше Министерство культуры, за то что они не выдали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина". По мнению представителя Кремля, эта тема настолько горячая, что "даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями". "Такие мастодонты не могут эмоциями владеть своими, не могут держать себя в руках, обсуждая эту тему", — заключил Песков.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов принес извинения за драку членов СПЧ Николая Сванидзе и Максима Шевченко, призвав двух известных журналистов примириться. Конфликт между ними возник во вторник во время прямого эфира радио "КП", в ходе обсуждения роли Сталина.