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Путин провел разговор с Эрдоганом
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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, лидеры выразили удовлетворение итогами прошедшего конгресса сирийского национального диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении.
Главы государств подчеркнули важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.
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