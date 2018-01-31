Ситуацию в Черном море назвали провокацией

В Госдуме назвали провокацией заход кораблей НАТО в Черное море

— Это ничем не прикрытые провокационные действия, — заявил Белик РИА Новости. — Любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра "бицепсов" рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это "владыка моря", а русские должны испугаться и присмиреть. Накануне два корабля Альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря.

Впрочем, депутат уверен, что генералитет НАТО не сможет запугать РФ своими провокациями, а вот лишний раз убедить россиян в необходимости иметь сильную боеспособную армию — это у западных военных получится.