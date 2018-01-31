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Ситуацию в Черном море назвали провокацией
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В Госдуме назвали провокацией заход кораблей НАТО в Черное море 

Российская Газета 6 часов назад
Североатлантический альянс стремится искусственно поддерживать напряженность в отношениях с Россией, запуская в Черное море свои военные корабли. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
>> Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Накануне два корабля Альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря.
— Это ничем не прикрытые провокационные действия, — заявил Белик РИА Новости. — Любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра "бицепсов" рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это "владыка моря", а русские должны испугаться и присмиреть.
Впрочем, депутат уверен, что генералитет НАТО не сможет запугать РФ своими провокациями, а вот лишний раз убедить россиян в необходимости иметь сильную боеспособную армию — это у западных военных получится.
Ранее Объединенное военно-морское командование НАТО сообщило о входе в акваторию Черного моря двух ракетных кораблей Североатлантического Альянса — фрегата ВМС Турции Gaziantep и эсминца британского Королевского военно-морского флота Duncan.
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