Ещё
«Кремлевский доклад» могли подменить в последний момент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о подмене «кремлевского доклада» в последний момент 

Газета.Ru 2 часа назад
Шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что имена в «кремлевском докладе» были заменены в последний момент. Заявление Ослунда опубликовано на сайте организации.
>> За "кремлевским докладом" последуют санкции
«В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — говорится в сообщении.
Ослунд отметил, что чиновник еще и «высмеял» работу экспертов, готовивших «кремлевское досье».
Ранее сообщалось, что составители «кремлевского доклада» могли использовать устаревшую информацию.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт рассказал о подмене "кремлевского доклада" в последний момент Путин представил кандидатуру на пост председателя Конституционного суда Силуанов рассказал, как санкции влияют на российскую экономику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: на Су-27 натравили «Убийцу подводных лодок»17
Невзоров рассказал о покушении58
Блогер отчитала Захарову за «леопардовую шубу»257
Пока вы спали: новый скандал со Стерлиговым80
«Всю ночь били стулом, пытали током»2
Видео
01:00
Керченский мост назвали угрозой Грузии
Политика
01:18
Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
Общество
00:14
Представлена новая Nokia 3310
Гаджеты Наука и техника
00:39
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия
00:54
«За что?»: Сенчина месяцами жаловалась на боли
Шоу-бизнес
01:54
Испытания гибрида Glock и АК попали на видео
Армия Оружие
03:55
Суд отказался отменять развод Джигарханяна
Шоу-бизнес
02:40
Невзоров рассказал о покушении
Шоу-бизнес
00:13
Названа причина обрушения у станции «Улица 1905 года»
Происшествия Новости Москвы
00:04
Опубликовано видео перехвата Су‐27 разведчика США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение