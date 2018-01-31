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Рогозин пошутил про допинг
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Рогозин пошутил про допинг у российских спортсменов 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в соцсетях опубликовал «доказательство» подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
«Вот этот эпизод Родченков использовал в качестве доказательства», — написал Рогозин в Twitter.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова «придурком», у которого есть проблемы с законом и которого вытащили за границу.
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