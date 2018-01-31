Рогозин пошутил про допинг

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в соцсетях опубликовал «доказательство» подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
Вот этот эпизод Родченков использовал в качестве доказательства pic.twitter.com/0WTXHnm7xo— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 января 2018 г.
«Вот этот эпизод Родченков использовал в качестве доказательства», — написал Рогозин в Twitter.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова «придурком», у которого есть проблемы с законом и которого вытащили за границу.