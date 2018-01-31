Рогозин пошутил про допинг

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Блогер отчитала Захарову за «леопердовую шубу» и «непатриотичную» гордость

Шевченко и Сванидзе пожалели о драке

Трамп поставил Россию и Китай в один ряд с «режимами-изгоями» и террористами