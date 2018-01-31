Блогер отчитала Захарову за «леопардовую шубу»

Блогер отчитала Захарову за «леопердовую шубу» и «непатриотичную» гордость

>> Захарова рассказала о своей манхэттенской шубе «Вырядившись в леопердовую шубу, туфли, очки и кружевное, как я понимаю, белье, наша Маша из Раши прилетела в Нью-Йорк», — пишет блогер (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ВЗГЛЯД).

«Ну, леопердовая шуба сделала свое дело, да», — заявила блогер, упрекнув представителя МИДа в том, что на брифингах «Мария клеймит санкции, политику двойных стандартов, а в соцсетях пишет, что очень любит Нью-Йорк». Историю, рассказанную Захаровой, Лена Миро пересказала своими словами: «На выходе из отеля к Захаровой подвалила деревенская старуха из Канзаса и объявила, что Маша — вылитый образчик женщины Нью-Йорка с Манхэттена».

Блогер отметила, что «у нас все политики очень любят все иностранное»: «Дома в Лондоне. Гражданство Мальты. Шопинг в Милане. Автомобили немецкие. Ну, и так далее. Патриоты ведь».

Лена Миро предположила, что Захарова «с детства мечтала стать героиней сериала Секс в Большом городе». Блогер заявила: «Сердцу ведь не прикажешь? Любит Нью-Йорк, пусть себе любит». По словам, Миро, Захарова «гордится тем, что ее принимают за напыщенную телку из Верхнего Ист-Сайда».

Также блогер отметила и реакцию актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой

«Горжусь, говорит, Маша, аж не могу!». По мнению Миро, Гузеева гордится тем же, чем и Захарова: «Любят наши оренбургские „наташи“ походить на жителей цивилизованных стран».

«Может быть, мы оттого и плохо живем, что стесняемся того, что мы русские? Не любим Родину, стыдимся себя. Потому не работаем, а стараемся походить на пошлых теток с Манхэттена, и очень рады, если вдруг кто-то примет нас не за тех, кто мы есть. И после таких историй как с Машей Захаровой, я все думаю — неужели только я одна горжусь тем, что русская?» — говорится в сообщении. Про себя Миро говорит, что ей «неприятно», когда ее «принимают за итальянку, американку, испанку». Миро заявила, что расстраивается из-за своего английского, который «давно без акцента». Блогер «тщательно старается коверкать слова, чтобы показать свои русские корни». Миро заявила, что гордится, когда в ней узнают россиянку, а «Маша с Ларисой — наоборот».

Напомним, Захарова рассказала, как в Нью-Йорке «высокая американка почтенных лет» приняла ее за обитателя Манхэттена.