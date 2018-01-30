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Госдеп назвал конечную цель антироссийских санкций
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Госдеп рассказал о конечной цели антироссийских санкций 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Конечная цель санкций США — предотвратить поступление доходов властям РФ из-за "их враждебной деятельности", заявил на брифинге журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.
"Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству", — сообщил американский дипломат.
По его словам, таким образом США хотят "напомнить о затратах и враждебной деятельности (РФ), особенно в том, что касается Украины".
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР.
Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось с 29 января 2018 года.
Согласно разделу 231 CAATSA, "другим государствам запрещается проводить значительные транзакции с оборонным и разведывательным сектором РФ".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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