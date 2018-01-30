Госдеп назвал конечную цель антироссийских санкций

Госдеп рассказал о конечной цели антироссийских санкций

Конечная цель санкций США — предотвратить поступление доходов властям РФ из-за "их враждебной деятельности", заявил на брифинге журналистам высокопоставленный представитель госдепа США

"Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству ", — сообщил американский дипломат.

По его словам, таким образом США хотят "напомнить о затратах и враждебной деятельности (РФ), особенно в том, что касается Украины".

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР.

Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось с 29 января 2018 года.

Согласно разделу 231 CAATSA, "другим государствам запрещается проводить значительные транзакции с оборонным и разведывательным сектором РФ".