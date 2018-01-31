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Силовики собирают досье на чиновников Дагестана
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СМИ: силовики собирают досье на чиновников и силовиков Дагестана 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После ареста мэра Махачкалы в столицу Дагестана из Москвы прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры, передает РБК со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
>> Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело
«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиями и взяточничестве в регионе», — рассказал источник в МВД. Эти обращения, по его словам, стали поводом для проведения доследственных проверок.
Источники рассказали, что собирается доказательная база в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.
Силовики ведут проверки в отношении высокопоставленных чиновников региона, в том числе республиканских министров и мэров, утверждает издание.
Следственным действиям московских силовиков предшествовало задержание мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Мэра города задержали 19 января в рамках уголовного дела, которое было возбуждено следственными органами Следственного комитета по Республике Дагестан. Следствию стало известно, что Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении в собственность Арскому кирпичному заводу (ОАО «АСПК») земельного участка стоимостью 1,1 млн рублей. Тогда обыски прошли в администрации Махачкалы, а также в доме мэра.
Уголовное дело против мэра Махачкалы было возбуждено спустя три месяца после того, как в Дагестане поменялось республиканское руководство. Врио главы Дагестана был назначен Владимир Васильев — экс-замсекретаря Совета безопасности, генерал-полковник полиции в отставке.
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