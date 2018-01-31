Силовики собирают досье на чиновников Дагестана

СМИ: силовики собирают досье на чиновников и силовиков Дагестана

>> Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело «На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиями и взяточничестве в регионе», — рассказал источник в МВД. Эти обращения, по его словам, стали поводом для проведения доследственных проверок.

Источники рассказали, что собирается доказательная база в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.

Силовики ведут проверки в отношении высокопоставленных чиновников региона, в том числе республиканских министров и мэров, утверждает издание.

Следственным действиям московских силовиков предшествовало задержание мэра Махачкалы Мусы Мусаева , которого подозревают в превышении должностных полномочий. Мэра города задержали 19 января в рамках уголовного дела, которое было возбуждено следственными органами Следственного комитета по Республике Дагестан. Следствию стало известно, что Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении в собственность Арскому кирпичному заводу (ОАО «АСПК») земельного участка стоимостью 1,1 млн рублей. Тогда обыски прошли в администрации Махачкалы, а также в доме мэра.