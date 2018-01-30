Лавров отреагировал на «кремлевский доклад»

«Я на экранах телевизора увидел фамилии, которые включены в этот доклад. Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем. Поручение такой список подготовить содержалось в законе, принятом в августе. Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента РФ. Можно было это сделать гораздо быстрее», — заметил министр.

В ночь на 30 января Минфин США опубликовал список лиц, подготовленный в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли около 200 человек, в частности, почти весь состав правительства РФ, члены администрации президента и крупные российские предприниматели.