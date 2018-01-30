В США рассказали о сроках введения новых санкций

В Минфине США рассказали, когда введут новые санкции против России

"Мы намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции мы работаем над ними", — сказал Мнучин на слушаниях в банковском комитете сената. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.

Отвечая на настоятельные вопросы сенатора о сроках введения новых санкций, министр финансов сказал:

"Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции", "Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы".

В связи с требованием сенатора о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин заявил, что, "очевидно, есть проблемы, которые мы должны (решать), и мы решаем их с помощью санкций и, как я сказал ранее, в связи с представленным минувшей ночью докладом, будут дополнительные санкции".