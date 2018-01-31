Москва созналась в слежке за Северной Кореей

Москва созналась в слежке за ракетами Северной Кореи

«У нас, естественно, эти данные есть, мы ситуацию скрупулезно отслеживаем», — заявил он. У России есть данные об имеющихся у Северной Кореи ракетах. Об этом российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал в интервью РИА Новости

Дипломат отметил, что Москва знает уровень техники и технологии северокорейского военно-промышленного комплекса.

По словам Мацегоры, Пхеньян смог за последний год добиться серьезного продвижения в своей ракетной программе.

«Наши специалисты говорят, что если первые модели северокорейских ракет были похожи на то, что было у других стран, то последние образцы, которые КНДР показывает на парадах, — это, скорее всего, их собственные разработки», — пояснил он.

Посол также рассказал, что КНДР заранее не уведомляет Россию о планах запуска ракет или проведения ядерных испытаний. Однако северокорейцы всегда отмечают, что тесты проходят так, чтобы не нанести ущерба соседним государствам, а гарантии безопасности дают «задним числом», добавил он.

В нынешнем году есть небольшая надежда на то, что Пхеньян не будет проводить запуски баллистических ракет, считает Мацегора. По его словам, в 2017-м в новогодней речи лидера КНДР Ким Чен Ына говорилось об испытаниях, а текущем же про новые тесты не говорилось.

Ранее в январе американские эксперты подсчитали вероятный ядерный арсенал Северной Кореи. По утверждению аналитиков, Пхеньян может обладать 20 готовыми к применению ядерными зарядами. При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок.

1 января Ким Чен Ын сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил.