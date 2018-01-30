ЕС и РФ задумались над налаживанием диалога

ЕС принял решение не поддерживать ужесточение санкций против РФ. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Как сообщает «Интерфакс», такое решение он принял после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
Мишель напомнил, что санкции не являются конечной целью, а все разногласия можно решить только путем диалога.
«Да, у нас есть определенное количество разногласий, но важно открыть путь к диалогу, потому что диалог является единственным путем для того, чтобы управлять какими-то различиями и понимать разные процессы принятия решений», — сказал он.
Дмитрий Медведев отметил, что в России считают возможным снять ограничения в области торговли, например, на поставки груш из Бельгии.
«Но для того, чтобы это произошло, нам нужно отказаться от ограничений, которые мы ввели. И здесь возможен только симметричный подход: если есть санкции — есть ответные меры, если санкции схлопываются или мы намечаем какую-то карту ухода от этих санкций, — естественно, мы намечаем и то, каким образом мы будем восстанавливать торговлю теми товарами, которые попали под ограничения», — цитирует Медведева ТАСС.