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Лавров остановил перепалку сирийских оппозиционеров
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Лавров остановил перепалку сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
На конгрессе национального диалога Сирии во время выступления главы российского МИД Сергея Лаврова раздались крики «Да здравствует Россия», которые спровоцировали перепалку между оппозиционерами на арабском языке; министр был вынужден успокаивать сирийцев.
>> Сирийская оппозиция не приехала на Конгресс в Сочи
Лавров зачитал делегатам конгресса послание от президента Владимира Путина. Он решил добавить несколько слов от себя, однако его прервали криками вставшего с места делегата —
«Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!» Другая группа оппозиционеров не согласилась с дружественным настроем соотечественника и вступила с ним в ожесточенную полемику на арабском языке, передает РИА «Новости».
Лавров попытался продолжить речь, отметив, что у всех «будет возможность поучаствовать в дискуссии».
«Дорогие друзья, хотел бы и от себя лично выразить… хотел бы и от себя лично искреннюю признательность нашим коллегам», — попытался продолжить Лавров.
Но полемика продолжалась, вновь прокричали «Да здравствует Россия!»
«Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если «Россия да здравствует» — дайте мне сказать, пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, хотел бы выразить искреннюю признательность нашим коллегам из Исламской Республики Иран, Турции, ООН за совместную коллективную работу по подготовке этого форума», — заявил министр.
Он смог завершить речь, указав на беспрецедентный характер собрания — в зале собрались представители большого количества этнических, социальных, политических групп сирийского общества. Лавров призвал начать с того, чтобы «вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща».
Президент Владимир Путин в послании участникам конгресса нацдиалога в Сочи напомнил, что форум призван сплотить народ Сирии и дает возможность вернуться к мирной, нормальной жизни в арабской республике.
Конгресс национального диалога Сирии официально открылся в Сочи во вторник после задержки, возникшей из-за ожидания участников. Для участия в конгрессе нацдиалога Сирии прибыли более 1,5 тыс. делегатов, в том числе 107 представителей внешней оппозиции.
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