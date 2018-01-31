Собчак намерена исправить «кремлевский список» США

«Кремлевский список» не до конца справедлив, считает телеведущая Ксения Собчак . Об этом она заявила журналистам во время визита в ЦИК для передачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ.

Собчак заявила, что в ближайшее время она поедет в США для встреч с высокопоставленными чиновниками и сенаторами и намерена поднять тему «кремлевского доклада» на этих встречах.

«Я буду встречаться с высокопоставленными чиновниками с целью разъяснить, что нельзя наказывать Россию, народ России за действия ее руководства», — цитирует телеведущую ТАСС.

По словам Собчак, состав «кремлевского списка» демонстрирует, что «американцы вообще не очень понимают, как устроена система бизнеса, власти и отношений в России».