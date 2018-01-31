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Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
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Собчак намерена исправить «кремлевский список» США 

Рамблер 5 часов назад
«Кремлевский список» не до конца справедлив, считает телеведущая Ксения Собчак. Об этом она заявила журналистам во время визита в ЦИК для передачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ.
Собчак заявила, что в ближайшее время она поедет в США для встреч с высокопоставленными чиновниками и сенаторами и намерена поднять тему «кремлевского доклада» на этих встречах.
«Я буду встречаться с высокопоставленными чиновниками с целью разъяснить, что нельзя наказывать Россию, народ России за действия ее руководства», — цитирует телеведущую ТАСС.
По словам Собчак, состав «кремлевского списка» демонстрирует, что «американцы вообще не очень понимают, как устроена система бизнеса, власти и отношений в России».
В ночь на 30 января Минфин США опубликовал список лиц, подготовленный в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли более 200 человек, в частности, почти весь состав правительства РФ, члены администрации президента и крупные российские предприниматели.
 Ещё 11 источников 
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