Собчак намерена исправить «кремлевский список» США 

«Кремлевский список» не до конца справедлив, считает телеведущая Ксения Собчак. Об этом она заявила журналистам во время визита в ЦИК для передачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ.
Собчак заявила, что в ближайшее время она поедет в США для встреч с высокопоставленными чиновниками и сенаторами и намерена поднять тему «кремлевского доклада» на этих встречах.
«Я буду встречаться с высокопоставленными чиновниками с целью разъяснить, что нельзя наказывать Россию, народ России за действия ее руководства», — цитирует телеведущую ТАСС.
По словам Собчак, состав «кремлевского списка» демонстрирует, что «американцы вообще не очень понимают, как устроена система бизнеса, власти и отношений в России».
В ночь на 30 января Минфин США опубликовал список лиц, подготовленный в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли более 200 человек, в частности, почти весь состав правительства РФ, члены администрации президента и крупные российские предприниматели.