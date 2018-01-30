Сенат требует от Белого дома объяснить визит Нарышкина

В сенате потребовали у Белого дома объяснений из-за визита Нарышкина в США

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер во вторник потребовал от Белого дома объяснений по поводу визита в США главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина

О том, что Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, в эфире телеканала "Россия-1" сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

"Администрация (президента США Дональда) Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным)", — заявил Шумер, слова которого приводит газет Politico.

Сенатор выразил уверенность в том, что глава СВР "приезжал не один". Он потребовал ответа на вопрос, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.