Пескову индифферентно

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Песков прокомментировал попадание в «кремлевский доклад» 

Lenta.ru 6 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попадание в «кремлевский доклад» США не вызывает у него никаких эмоций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 января.
>> В "Кремлевский доклад" вошло все руководство правительства
«Да я никак, я индифферентно к этому отношусь», — сказал он.
29 января Песков сообщил, что Москва считает «кремлевский доклад» прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России.
«Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет», — подчеркивал тогда пресс-секретарь главы государства.
«Кремлевский доклал» был представлен Минфином США 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России и весь ведущий состав правительства страны, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине США пояснили, что пока в отношении фигурантов доклада не вводятся санкции, однако это может произойти позднее.
Член российского Совета Федерации Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства Российской Федерации фактическим разрывом отношений с США.
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