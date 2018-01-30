Пескову индифферентно

Песков прокомментировал попадание в «кремлевский доклад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попадание в «кремлевский доклад» США не вызывает у него никаких эмоций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 января.

«Да я никак, я индифферентно к этому отношусь», — сказал он.

29 января Песков сообщил, что Москва считает «кремлевский доклад» прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России.

«Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет», — подчеркивал тогда пресс-секретарь главы государства.