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Сирийская оппозиция не приехала на Конгресс в Сочи
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Источник: сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи 

РИА Новости 5 часов назад
Делегация сирийской оппозиции отказалась от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, передав свои полномочия турецкой делегации, заявил РИА Новости источник в МИД Турции во вторник.
>> В Сочи стартовал Конгресс сирийского нацдиалога
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник. В нем участвуют более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.
"Делегация сирийской оппозиции, которая прибыла из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, увидев флаги и логотипы сирийского режима, в знак протеста не захотела проходить паспортный контроль для въезда в страну. По этой причине делегация приняла решение не участвовать в работе конгресса и передала свои полномочия турецкой делегации", — сказал источник.
Он добавил, что вся работа в рамках конгресса, включая ожидаемое создание конституционной комиссии, будет вестись представителями турецкой делегации.
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