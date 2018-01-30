В Совфеде заявили о разрыве отношений с Вашингтоном

В Совфеде заявили о разрыве отношений Москвы и Вашингтона

>> В "Кремлевский доклад" вошло все руководство правительства РФ «Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», — сказал Джабаров.

Он назвал это «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России.

«Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России», — сказал сенатор.

Он добавил, что Россия «достойно» ответит на новый американский список и может ввести меры в отношении руководства США, передает РИА «Новости»

Ранее минфин США представил американскому Конгрессу «кремлевский доклад», в который включены 210 имен. В частности, в список внесены имена 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.