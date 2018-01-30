В Совфеде заявили о разрыве отношений с Вашингтоном

Включение в «кремлевский список» минфина США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», — сказал Джабаров.
Он назвал это «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России.
«Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России», — сказал сенатор.
Он добавил, что Россия «достойно» ответит на новый американский список и может ввести меры в отношении руководства США, передает РИА «Новости».
Ранее минфин США представил американскому Конгрессу «кремлевский доклад», в который включены 210 имен. В частности, в список внесены имена 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
При этом уточняется, что «кремлевский доклад» не является списком тех, против кого введены санкции. Кроме того, на фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются в США никакие ограничения и запреты.